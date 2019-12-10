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Yolculara küsen şoför dakikalarca otobüsü bekletti

Başkent’te tartıştığı yolculara küsen özel halk otobüsü şoförü, dakikalarca otobüsteki yolcularla tartıştı.

İHA | 10.12.2019 - 14:02..
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Ankara’nın Etimesgut ilçesinde özel bir halk otobüsünün şoförü ile yolcular arasında tartışma yaşandı.

Şoför, durakta bekleyen yolcuları almak isteyince otobüsteki vatandaşlar içerisinin dolu olduğunu ve durakta bekleyen yolcuların nereye sığacaklarını belirterek tepki gösterdi.

DAKİKALARCA OTOBÜSÜ BEKLETTİ

Yaşanan tartışma sonucu şoför, "Psikolojim bozuldu, otobüsü hareket ettirmiyorum, polis çağırın. Aşağıdaki yolcuları hiç düşünmüyorsunuz." diyerek otobüsü dakikalarca bekletti.

Ankara'da yolculara küsen şoför dakikalarca otobüsü bekletti İZLE

İKNA OLUP, YOLUNA DEVAM ETTİ

Yolcular, işe geç kaldıklarını belirterek otobüsü hareket ettirmesi için uzun süre şoförü ikna etmeye uğraştı. Sonunda ikna olan şoför otobüsü hareket ettirdi.

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