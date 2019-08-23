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Yolcuya cinsel içerikli mesaj yollayan kişiye ceza

Kocaeli'de bir kadın yolcunun telefonuna cinsel içerikli mesaj yollayan 27 yaşındaki muavin Y.D., 6 yıl 9 aylık hapis cezası aldı.

AA | 23.08.2019 - 13:01..
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Kocaeli'de bir otobüs firmasında muavin olarak çalışan Y.D., şirket sisteminden telefon numarasına ulaştığı kadın yolcuya cinsel içerikli mesajlar yolladı.

Yolcuya cinsel içerikli mesaj yollayan kişiye ceza

HAKKINDA DAVA AÇILDI

Kadının şikayeti üzerine Y.D. hakkında "cinsel taciz", "tehdit", "hakaret", "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi" suçlamasıyla Kocaeli 9. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

6 YIL 9 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme, tutuksuz yargılanan Y.D'yi 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Cezanın onanmasının ardından Y.D. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, otobüs firmasındaki işinden çıkarılan ve fabrikada işçi olarak çalışan Y.D'yi gözaltına aldı. Y.D, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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