Yolcuya cinsel içerikli mesaj yollayan kişiye ceza

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Samsun'da tercüman kendi vatandaşını dolandırdı

Samsun'a ev almak için gelen S.H.A.M., yanında getirdiği parayı bankaya yatırmak isterken bir tercümandan yardım istedi. Ancak tercüman, kadının parasının bir kısmını kendi hesabına yatırdı.