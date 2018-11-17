Yolda bulduğu 8 bin lirayı sahibine ulaştırdı

Seydikemer ilçe merkezinde yaşayan Salih Bozyiğit, yolda yürürken poşetin içinde 8 bin lira para buldu.

PARANIN SAHİBİ GELİP TESLİM ALDI

Bulduğu parayı vakit kaybetmeden Seydikemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne götürerek teslim etti. Parayı sayarak teslim alan Seydikemer Belediyesi Zabıta Müdürü Halil Ayat, belediye hoparlörlerinden paranın bulunduğunu ve sahibinin gelip alması için müracaat etmesi gerektiğini duyurdu. Belediye Anonsundan ilanı duyan Hüseyin Argün, belediyeye gelerek gün içerisinde 8 bin lira kaybettiğini ve bulunan paranın kendisinin parası olabileceğini söyledi. Bulunan paranın Hüseyin Argün’e ait olduğunu belirleyen Seydikemer Belediyesi Zabıta Müdürü Halil Ayat, parayı sahibine teslim etti.

400 LİRASINI HEDİYE ETTİ

Parasını sayarak teslim alan Argün, parayı bulan Bozyiğit’e 400 lira vererek, “Bu sana helaldir. İster ye ister bağışla bir yere” dedi. Parayı bulan Salih Bozyiğit ise, “Para helalmiş. Helal para her zaman geri döner. Helalleşmek her zaman güzeldir. Allah kimseye haram para yedirmesin” diye konuştu.





