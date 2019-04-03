Yolda uyuşturucuyla gezerken yakalandı

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İpekyolu ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi Işık 2. Sokak üzerinde yaya ilerleyen A.A.’nın durumundan şüphelenilmesi üzerine üst araması yapıldığı belirtildi.

3 KİLOYA YAKIN

Açıklamada, “Şahsın elinde bulunan poşette, içerisinde 3 adet plastik kutuda toplam 2 kilo 972 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına alınan A.A. isimli şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır.” denildi.





