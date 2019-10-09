Yolda uyuyan köpeği ezip kaçan şahıs serbest bırakıldı

Ümraniye’de geçtiğimiz pazartesi günü meydana gelen olayda, bir sürücü yolda yatan köpeğin üzerinden aracıyla geçerek ezmiş ve hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmişti.

KÖPEK HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Veterinere götürülen köpek ise kurtarılamamıştı.

SERBEST BIRAKILDI

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili çalışma başlattı. Adının Hasan Ç. (27) olduğu öğrenilen şahıs, polis tarafından Sancaktepe İnönü Mahallesi’ndeki adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Yolda uyuyan köpeği ezip yoluna devam eden şahıs yakalandı