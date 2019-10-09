taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8431
Euro
6.4186
Altın
1502.64
Borsa
100934.32
Gram Altın
282.407
Bitcoin
47797.62

Yolda uyuyan köpeği ezip kaçan şahıs serbest bırakıldı

Yol ortasında yatan köpeği ezerek ölümüne sebep olan sürücü, polis tarafından yakalandı.

İHA | 09.10.2019 - 13:37..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Ümraniye’de geçtiğimiz pazartesi günü meydana gelen olayda, bir sürücü yolda yatan köpeğin üzerinden aracıyla geçerek ezmiş ve hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmişti.

KÖPEK HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Veterinere götürülen köpek ise kurtarılamamıştı.

SERBEST BIRAKILDI

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili çalışma başlattı. Adının Hasan Ç. (27) olduğu öğrenilen şahıs, polis tarafından Sancaktepe İnönü Mahallesi’ndeki adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Yolda uyuyan köpeği ezip yoluna devam eden şahıs yakalandı

Yolda uyuyan köpeği ezip kaçan şahıs serbest bırakıldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
19 yaşındaki kızına işkence eden baba gözaltına alındı

19 yaşındaki kızına işkence eden baba gözaltına alındı

250
Yabancı ajanslardan 'Türkiye Suriye'ye girdi' iddiası

Yabancı ajanslardan 'Türkiye Suriye'ye girdi' iddiası

418
Yeşim Salkım'a tepkiler dinmedi

Yeşim Salkım'a tepkiler dinmedi

352
Elektromanyetik top ŞAHİ-209 seri atışlarla göz doldurdu

Elektromanyetik top ŞAHİ-209 seri atışlarla göz doldurdu

98
Erzurum'da tarihi yapıda mayolu fotoğrafa gözaltı

Erzurum'da tarihi yapıda mayolu fotoğrafa gözaltı

98
Hasta yakını ile doktorun kavgası

Hasta yakını ile doktorun kavgası

471
Wall Street Journal'dan Türkiye'yi eleştirenlere tepki

Wall Street Journal'dan Türkiye'yi eleştirenlere tepki

66
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir