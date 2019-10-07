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Yolda yürürken tarihi madeni para buldu

Bursa'da yolda yürüyen bir kişi, üzerinde 'Nikaia' yazısı ve kadın figürü bulunan tarihi madeni para buldu.

DHA | 07.10.2019 - 05:38..
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İznik'te yaşayan Rıdvan Karataş, tarihi Roma antik tiyatrosu önünden geçtiği sırada, yerde duran parlak cismi fark etti. Yerden cismi alan Karataş, üzerinde 'Nikaia' yazısı ve kadın figüru bulunan cismin, madeni para olduğunu düşünerek durumu yetkililere bildirdi.

Yolda yürürken tarihi madeni para buldu

2300 YILLIK MADENİ PARA

Bölgeye gelen İznik Müze Müdürlüğü yetkilileri, milattan önce 400'lü yıllara ait olduğu tahmin edilen madeni parayı, incelemek üzere İznik Müzesi'ne götürdü. Madeni para, burada arkeologlar tarafından incelenerek, hangi döneme ait olduğu tespit edilecek.

Yolda yürürken tarihi madeni para buldu

Karataş, ''Roma tiyatrosu önünde yürüdüğüm esnada, yerde duran parlak cismi fark ettim. Elime aldığımda, madeni para olduğunu anladığım şey ikiye ayrıldı. Çevremdekilere gösterdiğimde çok şaşırdılar. Üzerine kraliçe Nikaia'nın resmi işlenmiş ve adı yazıyor. Parayı, müze müdürlüğü yetkililerine teslim ettik'' dedi.

Yolda yürürken tarihi madeni para buldu

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