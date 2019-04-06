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Yoldan geçen eski cankurtaran hayat kurtardı

Hatay'da, dengesini kaybederek Asi Nehri’ne düşen bir kişiyi olay yerinden geçen eski cankurtaran kurtardı.

DHA | 06.04.2019 - 08:50..
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Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde, açık cezaevinden izinli olarak çıkan M.Y., şehir merkezindeki köprü üzerinden nehri izlerken iddiaya göre rahatsızlığından dolayı dengesini kaybederek Asi Nehri'ne düştü.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Şans eseri olay yerinden geçen eski cankurtaran Feyruz Accan, nehre inerek M.Y.'yi kıyıya çekti.

Nehre düşen M.Y. ve onu kurtaran Accan, itfaiye ekiplerinin yardımıyla nehirden çıkarıldı.

Yoldan geçen eski cankurtaran hayat kurtardı

M.Y., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hatay Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

M.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Nehre düşen kişiyi, eski cankurtaran kurtardı VİDEO

Yoldan geçen eski cankurtaran hayat kurtardı

Yoldan geçen eski cankurtaran hayat kurtardı

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