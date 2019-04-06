Yoldan geçen eski cankurtaran hayat kurtardı

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde, açık cezaevinden izinli olarak çıkan M.Y., şehir merkezindeki köprü üzerinden nehri izlerken iddiaya göre rahatsızlığından dolayı dengesini kaybederek Asi Nehri'ne düştü.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Şans eseri olay yerinden geçen eski cankurtaran Feyruz Accan, nehre inerek M.Y.'yi kıyıya çekti.
Nehre düşen M.Y. ve onu kurtaran Accan, itfaiye ekiplerinin yardımıyla nehirden çıkarıldı.
M.Y., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hatay Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
M.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Nehre düşen kişiyi, eski cankurtaran kurtardı VİDEO