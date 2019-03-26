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Kazayı görüp yardıma koştuğu adamı kurtardı

Zonguldak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adamı işe gitmekte olan acil tıp teknisyeni bir şahıs, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.

DHA | 26.03.2019 - 15:45..
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Bülent Ecevit Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Cemal T.'ye (88), seyir halinde olan plakası belirlenemeyen otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere yığılan yaşlı adam kanlar içinde yerde kaldı.

KAZAYI GÖREN ŞAHIS YAŞLI ADAMA MÜDAHALE ETTİ

Çevredeki vatandaşlar ise durumu 112 Acile bildirdi. O anlarda ise görev yaptığı hastaneye gitmekte olan acil tıp teknisyeni Semanur Karakaya, kazayı gördü ve yaşlı adama yardıma koştu. Yaşlı adama ilk müdahaleyi yapan Semanur Karakaya, vatandaşların da yanlış müdahale yapmasını önledi.

Kazayı görüp yardıma koştuğu adamı kurtardı VİDEO

ŞANSA OLAY YERİNDEN GEÇEN BİR AMBULANS GEÇİYORDU

Bu sırada yolda seyir halinde olan Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait olan ve hasta bir işçiyi taşıyan ambulans, kaza yerinden geçerken durdu. Cemal T.'ye ambulanstaki ekipmanlar ile ilk müdahale yapıldı. Cemal T., sedye ile ambulansla alınarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayı görüp yardıma koştuğu adamı kurtardı

BİR AN OLSUN KAZAZEDEYİ YALNIZ BIRAKMADI

Cemal T.'ye ilk müdahaleyi yapan acil tıp teknisyeni Semanur Karakaya ise bir an olsun yanından ayrılmadı. Tedavi altına alınan Cemal T.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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