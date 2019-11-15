taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7448
Euro
6.3468
Altın
1467.65
Borsa
105317.02
Gram Altın
271.207
Bitcoin
49488.32

Yoldan yürüyen kadını yumrukladı

Beşiktaş’ta bir okulda öğretmenlik yapan genç kadının kaldırımda yürürken bir başka kadının yumruklu saldırısına uğradığı olayın görüntüleri ortaya çıktı.

İHA | 15.11.2019 - 17:04..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 21.27'de İstanbul Beşiktaş’ta yaşandı.

Bir okulda öğretmenlik yapan genç kadın, akşam saatlerinde evine gitmek üzere yola koyuldu. Kaldırımda yürüyen genç kadın, bir iş yerinin önüne geldiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle bir kadının saldırısına uğradı.

YUMRUK YEDİ

Birkaç kez aldığı yumruk darbesiyle burnu kanayan genç kadın, acıyla köşeye çekildi. Olayın ardından saldırgan kadın, kendisine tepki gösteren bir erkeğe de saldırdı.

Yoldan yürüyen kadını yumrukladı VİDEO

CEMEVİNE SALDIRMIŞ

Kadını defalarca uyaran adam, sonunda sinirlerine hakim olamayarak elindeki su şişesini ve telefonunu saldırgan kadına fırlattı. Olayın ardından genç kadın, polis merkezine giderek şikayette bulundu. Kimliği tespit edilmeye çalışılan saldırgan kadının daha önce de cemevine saldırmaktan emniyette kaydı bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri saldırgan kadını yakalamak için çalışma başlattı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Canlı yayında siyanür intiharları-ekonomi sessizliği

Canlı yayında siyanür intiharları-ekonomi sessizliği

400
Bakırköy'de bir dairede 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Bakırköy'de bir dairede 3 kişinin cansız bedeni bulundu

485
Lübnan'daki gösterilerde Türk bayrakları ve Osmanlı övgüsü

Lübnan'daki gösterilerde Türk bayrakları ve Osmanlı övgüsü

190
K.Maraş Belediye Başkanı'nın sözlerine Trabzonlular kızdı

K.Maraş Belediye Başkanı'nın sözlerine Trabzonlular kızdı

569
EURO 2020 elemelerinde gecenin sonuçları

EURO 2020 elemelerinde gecenin sonuçları

11
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın ABD seyahatini değerlendirdi

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın ABD seyahatini değerlendirdi

591
İzmir Karaburun'da doğayı katleden inşaat

İzmir Karaburun'da doğayı katleden inşaat

152
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir