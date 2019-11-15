Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 21.27'de İstanbul Beşiktaş’ta yaşandı.

Bir okulda öğretmenlik yapan genç kadın, akşam saatlerinde evine gitmek üzere yola koyuldu. Kaldırımda yürüyen genç kadın, bir iş yerinin önüne geldiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle bir kadının saldırısına uğradı.

YUMRUK YEDİ

Birkaç kez aldığı yumruk darbesiyle burnu kanayan genç kadın, acıyla köşeye çekildi. Olayın ardından saldırgan kadın, kendisine tepki gösteren bir erkeğe de saldırdı.

Yoldan yürüyen kadını yumrukladı VİDEO

CEMEVİNE SALDIRMIŞ

Kadını defalarca uyaran adam, sonunda sinirlerine hakim olamayarak elindeki su şişesini ve telefonunu saldırgan kadına fırlattı. Olayın ardından genç kadın, polis merkezine giderek şikayette bulundu. Kimliği tespit edilmeye çalışılan saldırgan kadının daha önce de cemevine saldırmaktan emniyette kaydı bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri saldırgan kadını yakalamak için çalışma başlattı.