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Yollar trafiğe kapatılınca yolcular yürümek zorunda kaldı

1 Mayıs etkinlikleri nedeniyle Taksim Meydanı ve meydana çıkan bazı yollar araç trafiğine kapatılınca taksiciler turistleri araçlarına alamadı.

DHA | 01.05.2019 - 21:39..
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Taksim Meydanı ve meydana çıkan bazı yollar 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.

Dolapdere Caddesi’nden Taksim’e çıkan Yedikuyular Caddesi girişi de araç trafiğine kapatıldı ve sadece yaya geçişine izin verildi.

Havalimanlarından kalacakları otellere gelen turistler yolların kapalı olduğunu görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Otellerin yoğun olduğu Talimhane’ye gitmek isteyen turistler bavullarıyla yürümek zorunda kaldı.

Yollar trafiğe kapatılınca yolcular yürümek zorunda kaldı

Yolların kapalı olmasını fırsat bilen taksicilerin işe müşteri seçtikleri görüldü. Kısa mesafe gitmek isteyenleri geri çeviren taksicilerin uzun mesafe gidecek olan müşterileri alarak yollarına devam ettiği görüldü.

Yollar trafiğe kapatılınca yolcular yürümek zorunda kaldı

"TAKSİCİLER MÜŞTERİ BEĞENMİYOR"

Kapalı olan yollar nedeniyle Taksim’den Dolapdere’ye yürüyen bir vatandaş, "Yollar kapalı. Valizimle buraya kadar yürümek zorunda kaldım. Taksiye binmek istiyorum, ancak taksiciler müşteri beğenmiyor. Avcılar’ı kısa mesafe olarak gördü. Arkamda taksi bekleyen yabancı turisti alıp gitti. Mağdur olduk yollarda" ifadelerini kullandı.

Taksim'de turistler bavullarıyla yürüdü VİDEO

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