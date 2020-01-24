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Yolu kapatıp yeraltı kablolarını çaldılar

Duba ve iş makinesi yardımıyla kapattıkları yolda yer altı kablolarını çalan hırsızlar polis ekiplerine yakalandı.

İHA | 24.01.2020 - 10:25..
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Gaziosmanpaşa Yenidoğan Mahallesi'nde gece saatlerinde sokak üzerinde alt yapı çalışması yapıldığını görüp şüphelenen Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, yolu dubalarla ve iş makinesiyle kapatan şahısları inceledi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şahısların davranışlarından şüphelenen polis ekipleri yaptıkları kontrollerde izin belgelerinin sahte olduğunu belirledi. Türkmenistan doğumlu C.J. ve A.J. ile Türk vatandaşı K.M.T., S.A. polis tarafından gözaltına alındı.

BU YÖNTEMLE HIRSIZLIK YAPTIKLARI TESPİT EDİLDİ

Yapılan çalışmaların ardından bir kişinin rogar kapağının altına saklandığı tespit edilmiş ve çıkarılan Ş.Y. isimli şahıs da gözaltına alındı. Şahısların benzer suçlardan kayıtları olduğu, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bu yöntemi kullanarak hırsızlık yaptıkları öğrenildi.

Yolu kapatıp yeraltı kablolarını çaldılar

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Olayda kullanılan iş makinesi ve diğer suç eşyalarına mahkemece tedbir kararı ile el konulurken, yakalanan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul'un birçok ilçesinde yapmışlar Şahısların yapılan sorgularında Türkmenistan uyruklu A.J. ve C.J. isimli şahıslar kendilerini Ş.Y. isimli şahsın amele olarak tuttuğunu ve birkaç günde bir İstanbul'un çeşitli ilçelerinde gündüz ve gece kablo hattının olduğu yer altı rögar hatlarına girerek kablo çıkardıklarını söylediler.

Yolu kapatıp yeraltı kablolarını çaldılar

O ANLAR KAMERADA

İş makinesiyle alt yapı çalışması yapıyor süsü vererek kablo hırsızlığı yapan şahısların yakalandıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde dubalarla ve iş makinesiyle gelen şahısların yolu kapattıklar görülüyor. Rogar kapağından girerek kabloları çalan şahısların polis ekipleri tarafından fark edilerek yakalandığı anlar da kameralara yansıdı.

Çalışma yapıyoruz diyerek kabloları çaldılar -VİDEO

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