Yolu kapatmak için tarihi eseri kullandılar

Darıca ilçesinde bulunan sahil yapım çalışmaları kapsamında hayata geçirilen mini marina projesi ve Darıca sahiline araç geçişini engellemek amacıyla yola konulan kayalardan birinin tarihi eser olduğu fark edildi.

Darıca Belediyesi ekipleri tarafından yapılan çalışmada konulan kayanın üzerinde eski döneme ait yazıların olduğu görülürken, yazıları fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

"YETKİLİLER KORUMA ALTINA ALMALI"

Mini marinada teknesi olduğunu söyleyen Erol Demirkol isimli bir vatandaş, "Bu liman şuanda faaliyete geçmedi. Limana girilmesin diye taşlarla barikatlar yapıyorlar ama tarihi eserin farkında değiller. Tarihi eserler korunmak zorunda. Korumadıkları için, farkında da değiller. Bilinçli de değiller. Tarihi eseri yol kapamakta kullanıyorlar. Çok yanlış bir durum. İnşallah yetkililer farkına varır da, koruma altına alır" dedi.