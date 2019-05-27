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Yolu kısaltmak isterken hastanelik oldu

İşlerini halletmek için yola çıkan şahıs, varacağı yere kestirme yoldan ulaşmak isterken merdivenlerden düşerek yaralandı.

DHA | 27.05.2019 - 18:47..
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Düzce'nin Yığılca ilçesinde oturan Abdullah Yiğit, SGK işlemleri için Düzce şehir merkezine geldi.

Öğle arası olduğu için SGK binasında işlem yapılmadığını öğrenen Yiğit daha sonra zaman geçirmek için kent merkezine gitmek istedi. Kurum binasının yanında bulunan metruk binanın merdivenlerinden ana caddeye çıkmaya çalışan Abdullah Yiğit merdivenlerden düşerek yaralandı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yiğit'in yardım çağrısını duyan çevredekiler durumu 112 Acil ekiplerine haber verdi. Abdullah Yiğit, olay yerine gelen 112 Acil ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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