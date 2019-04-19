Olay, kentin Buca ilçesinde meydana geldi.

Akıncılar Mahallesi Akdoğan Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen bir yaya, az daha aşırı hızla ters yönden gelen bir kamyonetin altında kalıyordu.

KARŞIDAN KARŞIYA GEÇERKEN CANINDAN OLUYORDU

Yolun karşısına geçmeye çalışan şahıs, yola adımını attığı anda ters yönden gelen kamyoneti görünce kendisini orta refüje atarak kurtulabildi. Ölümden dönen yaya, daha sonra koşarak yolun karşısına geçti. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yolun karşısına geçmek isteyen kişi ölümden döndü







