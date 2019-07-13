Ereğli ilçesinde 50 yaşındaki Burhan K. yönetimindeki 67 SA 096 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Servet Balcı'ya çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Servet Balcı'nın kalbinin durduğu belirlendi.
Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa araba çarptı
İFADESİ ALINACAK
Ambulansa alınan Servet'in kalbi tekrar çalıştırıldı. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Servet Balcı, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Otomobil sürücüsü Burhan K. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.