Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa araba çarptı

1 Kuzey Irak'ta PKK sığınakları bombalandı Kuzey Irak'ta PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.

2 Rodrigues resmen Fenerbahçe'de Fenerbahçe, eski Galatasaraylı futbolcu Garry Rodrigues'i kadrosuna kattı. 2 yıllığına kiralanan yıldız futbolcu için Arap kulübüne herhangi bir bedel ödenmeyecek.

3 Adana'da araca gizli uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu Polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde narkotik dedektör köpeği "Oscar"ın tepki vermesi üzerine yapılan aramada, koltuğa gizlenmiş 473 gram metamfetamin çıktı.

4 ABD'de Yunanistan'a helikopter satışına onay çıktı Türkiye'nin Rusya'dan S-400'leri almaya başladığı günün akşamında Amerikalılar Yunanistan'a helikopter satışının onaylandığını duyurdu.

5 Kayseri'de FETÖ operasyonu: 27 gözaltı 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyon düzenlendi.

6 Josef sesleri taraftarı kızdırdı Galatasaraylı taraftarlar, Fernando'nun yerine Josef de Souza'nın alınacağına yönelik çıkan haberler üzerine yönetime tepki gösterdi.