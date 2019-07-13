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Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa araba çarptı

Zonguldak'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken araba çarpması sonucu kalbi duran 11 yaşındaki Servet Balcı, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata tutundu.

DHA | 13.07.2019 - 08:58..
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Ereğli ilçesinde 50 yaşındaki Burhan K. yönetimindeki 67 SA 096 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Servet Balcı'ya çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Servet Balcı'nın kalbinin durduğu belirlendi.

Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa araba çarptı

İFADESİ ALINACAK

Ambulansa alınan Servet'in kalbi tekrar çalıştırıldı. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Servet Balcı, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Otomobil sürücüsü Burhan K. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa araba çarptı

Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa araba çarptı

Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa araba çarptı

Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa araba çarptı

Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa araba çarptı

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