Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı

Zonguldak Ereğli-Alaplı karayolu Mevrealtı mevkisinde Emrah U. (22) yönetimindeki 33 TL 756 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Özge Özsoy’a çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

KAÇTI, SONRA GERİ DÖNDÜ

Ekiplerin yaptığı kontrolde, Özge Özsoy’un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kazanın ardından kaçan Emrah U., bir süre sonra geri dönerek polise teslim oldu.

GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan Emrah U., polis merkezine götürüldü. Özge Özsoy’un cansız bedeni ise Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.