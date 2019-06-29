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Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı

Zonguldak'ta meydana gelen kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçtı. Sonrasında pişman olan sürücü geri dönüp, polise teslim oldu.

DHA | 29.06.2019 - 08:56..
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Zonguldak Ereğli-Alaplı karayolu Mevrealtı mevkisinde Emrah U. (22) yönetimindeki 33 TL 756 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Özge Özsoy’a çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı

KAÇTI, SONRA GERİ DÖNDÜ

Ekiplerin yaptığı kontrolde, Özge Özsoy’un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kazanın ardından kaçan Emrah U., bir süre sonra geri dönerek polise teslim oldu.

Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı

GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan Emrah U., polis merkezine götürüldü. Özge Özsoy’un cansız bedeni ise Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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