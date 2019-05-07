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İstanbul'da yolun ortasında duran yayaya otobüs çarptı

Pendik’te bir İETT otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan alkollü yayaya çarptı.

İHA | 07.05.2019 - 10:50..
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Pendik Kurtköy’de Ankara Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, alkollü olan bir şahıs yolun karşısına geçmeye çalışıyordu. O sırada seyir halinde olan İETT otobüsü, yolun ortasında duran yayaya çarptı.

SAĞLIK GÖREVLİLERİNE ZOR ANLAR YAŞATTI

Kimliği henüz belirlenemeyen şahıs, çarpmanın etkisiyle hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerinde kendisine yardım etmek isteyen sağlık görevlilerine zor anlar yaşattı. Ardından ambulansa bindirilen şahıs, tedavi edilmek üzere Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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