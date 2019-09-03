Yolun ortasında su içen kedi için trafiği durduran sürücü

Antalya'da bir sürücünün duyarlılığı, herkese örnek olacak cinsten...

KEDİ BİRİKEN SUYU İÇTİ

Kışla Mahallesi Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi’nde sokaktan caddeye çıkmak isteyen aracın sürücüsü, Edipzade Camii önüne geldiği sırada, yolda biriken suyu içen bir kediyi fark etti.

Kedinin su içmesini bekleyen sürücüden örnek davranış VİDEO



CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Sürücü, aracını durdurup bir süre beklerken, oldukça susadığı gözlenen kedi de suyunu doyasıya içti. Herkesin takdirini toplayan sürücünün bu davranışı, çevredeki vatandaşlar tarafından da cep telefonuyla kaydedildi.