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Yolun ortasında su içen kedi için trafiği durduran sürücü

Muratpaşa ilçesinde bir sürücü, aracıyla seyir halindeyken yol kenarında biriken suyu içen kedi için trafiğe müdahale etti.

İHA | 03.09.2019 - 16:34..
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Antalya'da bir sürücünün duyarlılığı, herkese örnek olacak cinsten...

Yolun ortasında su içen kedi için trafiği durduran sürücü

KEDİ BİRİKEN SUYU İÇTİ

Kışla Mahallesi Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi’nde sokaktan caddeye çıkmak isteyen aracın sürücüsü, Edipzade Camii önüne geldiği sırada, yolda biriken suyu içen bir kediyi fark etti.

Kedinin su içmesini bekleyen sürücüden örnek davranış VİDEO

CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Sürücü, aracını durdurup bir süre beklerken, oldukça susadığı gözlenen kedi de suyunu doyasıya içti. Herkesin takdirini toplayan sürücünün bu davranışı, çevredeki vatandaşlar tarafından da cep telefonuyla kaydedildi.

Yolun ortasında su içen kedi için trafiği durduran sürücü

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