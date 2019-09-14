Yolun ortasındaki direk nedeniyle sürücüler zorlanıyor

Lüks binaların yer aldığı Trabzon'un Yalıncak Mahallesi'nde yol çalışması nedeniyle henüz sökülmeyen elektrik direkleri, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

HANGİ TARAFTAN GEÇECEKLERİNİ ŞAŞIRIYORLAR

Sürücüler iki direk yüzünden zaman zaman hangi taraftan geçecekleri konusunda karar veremediklerini belirtirken, kontrollü geçmeye çalıyor. Sürücülerden Mustafa Zembil, bazen hangi taraftan geçeciğini şaşırdıklarını belirterek, karar vermekte zorlandıklarını söylüyor.

YOL ÇALIŞMASINDAN DOLAYI DİREKLER SÖKÜLEMEDİ

Zembil, “Burada yol çalışmaları yeni başladığından elektrik direkleri henüz sökülmedi. Bazen yolun sağından geçmem gerekirken, solundan geçiyorum. Zaman zaman da iki direk ortasından geçiyorum. Dolayısıyla kontrollü bir şekilde geçiyoruz.” dedi.

Yol ortasında direk İZLE

YAYALARIN DA İŞİ ZOR

Bazı sürücülerde iki araç yan yana geçiş yaptığı zaman nereden geçeceklerine karar veremedikleri için korku yaşadıklarını belirtirken, yayalar da iki araç yan yana geçtiği zaman yoldan geçemediklerini dile getiriyor.