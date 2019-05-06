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Yonca Evcimik: Aleyna Tilki beni taklit ediyor

Yonca Evcimik, Aleyna Tilki'nin kendisini taklit ettiğini söyledi.

Haber Merkezi | 06.05.2019 - 13:38..
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Yonca Evcimik: Aleyna Tilki beni taklit ediyor

90'lı yılların favori gençlik dizisi Çılgın Bediş rolüyle gönüllerde taht kuran Yonca Evcimik, katıldığı bir programda Aleyna Tilki hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

"AYNI BEN"

Yonca Evcimik, "Aleyna Tilki'yi tarz olarak kendime benzetiyorum, beğeniyorum da… Ama üstüne hiçbir şey koymadan benim 90'larda yaptığımı yapıyor, yıl olmuş 2019. Yazık! Bazı şeyler Aleyna'da sakil duruyor. Böyle olması ilginç" şeklinde konuştu.

ÇILGIN BEDİŞ ALEYNA OLACAK İDDİASI

Çılgın Bediş dizisinin yeniden televizyona taşınacağı ve Yonca Evcimik'in canlandırdığı başrol Bediş karakterini Aleyna Tilki'nin canlandıracağı konuşulmuştu.

Yonca Evcimik: Aleyna Tilki beni taklit ediyor

Yonca Evcimik: Aleyna Tilki beni taklit ediyor

Yonca Evcimik: Aleyna Tilki beni taklit ediyor

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