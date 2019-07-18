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Yonca Evcimik: Direk dansı benden sorulur

Yonca Evcimik, yaptığı direk dansıyla ABD'li yıldız Jennifer Lopez'e meydan okudu.

Haber Merkezi | 18.07.2019 - 15:11..
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90'lara damga vuran 55 yaşındaki Yonca Evcimik, 2017 yılına ait direk dansı performansını takipçileriyle paylaştı. Şarkıcı, kıvraklığıyla hayran bıraktı.

"JENNIFER'DAN İYİYİM"

Direk dansı performansını paylaşırken aynı zamanda eylül ayında filmi vizyona girecek olan Jennifer Lopez'e göndermede bulunan şarkıcı, "TBT vakti sene 2017. Direk dansı benden sorulur Jennifer Lopez! Duydum ki eylül ayında çıkacak olan filminde direk dansı yapıyormuşsun, hangimiz iyi tartışmaya açmıyorum bile" notunu düştü.

Yonca Evcimik direk dansı yaptı VİDEO

Yonca Evcimik: Direk dansı benden sorulur

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