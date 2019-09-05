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Yonca Evcimik pazarda

Bodrum'da tatil yapan Yonca Evcimik, halk pazarında görüntülendi.

Haber Merkezi | 05.09.2019 - 14:24..
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Yaz tatiline Bodrum'da devam Yonca Evcimik, Bitez'de kurulan halk pazarına gidip alışveriş yaptı.  Ünlü şarkıcı, sebze ve meyveleri tek tek elleriyle seçti.

Yonca Evcimik pazarda

"PAZAR CANDIR"

Pazarda gördüğü ilgiyi sevenlerine aktaran Evcimik, sosyal medya hesabından bu fotoğrafını paylaşıp altına şu notu yazdı; "Çarşı, pazar benden sorulur. Tek sapla ağır torba tutmam ayrı. Bugün pazarda görüp ‘Yonca Hanım sizin ne işiniz var burada?’ diye sordular. E alışverişe geldim. Bende insanım arkadaş. Hepimiz biriz... Çarşı pazar candır "

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