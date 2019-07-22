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Yonca Evcimik: Sahnede başka biri oluyorum

İstanbul'daki bir mekanda sahne alan Yonca Evcimik, konser öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 22.07.2019 - 08:17..
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90'lara damga vuran isimlerden biri olan 55 yaşındaki Yonca Evcimik, geçtiğimiz cumartesi akşamı İstanbul’da bir mekanda verdiği konserde yine enerjikti.

Geçmişten günümüze sevilen şarkılarını dans grubuyla hazırladığı şovla sergileyen Evcimik, kendisini izleyenlere unutulmaz dakikalar yaşattı.

"KENDİMİ TUTAMIYORUM"

Yıllara meydan okuyan fiziği ve sahne performansı ile seyirciyi kendisine hayran bırakan Evcimik, "Konserlerde kendimi tutamıyorum. İçimden başka bir Yonca çıkıyor. Sahnede kendimle flört ediyorum. Bildiğiniz kendime yürüyorum" dedi.

Yonca Evcimik: Sahnede başka biri oluyorum

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