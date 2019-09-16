Merkezi yönetim bütçesi 576 milyon TL fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Ağustos ayında 576,3 milyon TL fazla veren bütçe Ocak-Ağustos döneminde ise 68,1 milyar TL açık verdi.

Ocak - Ağustos döneminde faiz dışı fazla ise 11,44 milyar TL olarak gerçekleşti.

AĞUSTOS'TA GELİRLER YÜZDE 34, GİDERLER YÜZDE 23 ARTTI

2019 yılı Ağustos ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,1 oranında artarak 94,3 milyar TL olarak açıklandı. Bütçe giderleri ise yüzde 23,2 oranında artarak 93,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Ocak-Ağustos dönemi olarak ele alındığında ise bütçe gelirleri yüzde 21,6 artışla 590,7 milyar TL, bütçe giderleri ise yüzde 22,8 artarak 658,8 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

VERGİ GELİRLERİ YÜZDE 9,3 YÜKSELDİ

2019 yılı Ağustos ayında vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 oranında artarak 66,6 milyar TL olarak gerçekleşirken faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 22,1 oranında artarak 82,8 milyar TL oldu. 2019 yılının ilk 8 ayında toplam vergi gelirleri ise yüzde 5,5 oranında arttı ve 432,7 milyar TL oldu.