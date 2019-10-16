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Yönetmen Onur Ünlü'den sevgilisine evlilik teklifi

Yönetmen Onur Ünlü, kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi oyuncu Hazar Ergüçlü'ye evlilik teklif etti.

Haber Merkezi | 16.10.2019 - 10:40..
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Bir süredir birlikte olan ve yaş farkı yüzünden magazin gündeminden bir türlü düşmeyen yönetmen Onur Ünlü ve oyuncu Hazar Ergüçlü çifti, mutlu sona yakın...

EVLİLİK KARARI ALDILAR

Aralarındaki 19 yaş farkını umursamayan çift, geçtiğimiz gün evlilik kararı aldı. Çifte yakın kaynaklar, Onur Ünlü'nün genç oyuncu Ergüçlü'ye evlilik teklif ettiğini belirtti.

Yönetmen Onur Ünlü'den sevgilisine evlilik teklifi

"İLİŞKİM EN ÖNEM VERDİĞİM KONULARDAN BİRİ"

Hatırlandığı gibi aldığı eleştiriler sonrası açıklama yapan ünlü yönetmen Ünlü, "Aramızdaki yaş farkını gazetelerden öğrendim. İlişkim en önem verdiğim konulardan biri. İlk kez bir şeyin bitmemesiyle ilgileniyorum. Görünen o ki, Hazar bitmeyecek!" diye konuşmuştu.

Yönetmen Onur Ünlü'den sevgilisine evlilik teklifi

Yönetmen Onur Ünlü'den sevgilisine evlilik teklifi

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