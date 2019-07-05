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Yorgun sürücü direksiyon başında uyudu

Çin'de emniyet kemeri takmayan sürücü direksiyon başında uyuyunca arka koltukta oturanlarla birlikte geçirdiği kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Haber Merkezi | 05.07.2019 - 09:38..
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Emniyet kemeri, araç kullanan sürücülerin ve hatta yolcuların hangi koltukta oturduğuna bakılmaksızın kullanması gereken en önemli güvenlik unsuru.

Çin'de araç içine kaydedilen görüntülerde bir aile, araçlarıyla çıktıkları yolculukta uyuya kalıyor. Ancak direksiyon başındaki sürücü de seyir halindeyken uyuyor.

Bir süre başlarına herhangi bir şey gelmeden seyir eden araç, kısa süre sonra yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.

Emniyet kemeri takmayan 3 kişi, şans eseri kazayı yaralarla atlatıyor.

Yorgun sürücü direksiyon başında uyudu VİDEO

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