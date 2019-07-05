Emniyet kemeri, araç kullanan sürücülerin ve hatta yolcuların hangi koltukta oturduğuna bakılmaksızın kullanması gereken en önemli güvenlik unsuru.

Çin'de araç içine kaydedilen görüntülerde bir aile, araçlarıyla çıktıkları yolculukta uyuya kalıyor. Ancak direksiyon başındaki sürücü de seyir halindeyken uyuyor.

Bir süre başlarına herhangi bir şey gelmeden seyir eden araç, kısa süre sonra yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.

Emniyet kemeri takmayan 3 kişi, şans eseri kazayı yaralarla atlatıyor.

Yorgun sürücü direksiyon başında uyudu VİDEO