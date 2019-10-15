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Yorulunca yürüyüşe devam edemedi

ABD'de Mastiff cinsi köpek, sahibiyle başladığı doğa yürüyüşünü tamamlayamadı.

Haber Merkezi | 15.10.2019 - 05:50..
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ABD'nin Utah eyaletinde sahibiyle doğa yürüyüşüne çıkan köpek, yorulup mahsur kalınca, kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yürüyüşe çıkan köpek dağda mahsur kaldı.VİDEO

KÖPEĞİNİ YALNIZ BIRAKMADI

Sahibiyle birlikte, bir grup dağcıyla çıktıkları yüksek bölgede yorulan Mastiff cinsi köpek, olduğu yere yatıp hareket edemedi. Bunun üzerine sahibi de köpeğin yanına oturup dinlenmesi için ona zaman tanımak istedi.

GÖNÜLLÜ KURTARMA EKİBİ HAREKETE GEÇTİ

Yürüyüşe çıktıkları ekip, köpek ve sahibinin çok geride kaldığını fark edince, bölgedeki emniyet yetkililerine haber verdi.

Alınan ihbarla harekete geçen ve çoğu da gönüllülerden oluşturulan ekip, izleri takip ederek, köpek ve sahibinin mahsur kaldıkları alana ulaştı.

Bir sedye yardımıyla mahsur kaldığı yerden indirilen köpeğin görüntüleri, bölge şerif ofisi tarafından sosyal medyadan yayınlandı.

Yorulunca yürüyüşe devam edemedi

 

Yorulunca yürüyüşe devam edemedi

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