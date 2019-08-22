Yosun bağlamış caretta caretta kurtarıldı

İskenderun Körfezi'nde kabuğu yosun bağlamış caretta caretta, balıkçılar tarafından fark edildi.

BALIKÇILAR TEKNEYE ALDI

Balık tutmak için denize açılan balıkçılar, İskenderun Körfezi'nde yosun bağlamış ve sırtında küçük bir taş olan caretta carettayı fark ederek tekneye aldı.

Yosun bağlamış caretta carettayı balıkçılar kurtardı VİDEO



YOSUNU TEMİZLEYİP TEKRAR DENİZE BIRAKTILAR

Daha sonra caretta carettayı karaya çıkaran balıkçılar, üzerindeki taşı kaldırıp yosunları temizledikten sonra tekrar denize bıraktı.