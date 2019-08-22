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Yosun bağlamış caretta caretta kurtarıldı

İskenderun Körfezi'nde, kabuğu yosun tutmuş bir caretta caretta bulundu. Balıkçılar tarafından kurtarılan caretta caretta, tekrar denize bırakıldı.

AA | 22.08.2019 - 14:30..
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İskenderun Körfezi'nde kabuğu yosun bağlamış caretta caretta, balıkçılar tarafından fark edildi.

Yosun bağlamış caretta caretta kurtarıldı

BALIKÇILAR TEKNEYE ALDI

Balık tutmak için denize açılan balıkçılar, İskenderun Körfezi'nde yosun bağlamış ve sırtında küçük bir taş olan caretta carettayı fark ederek tekneye aldı.

Yosun bağlamış caretta carettayı balıkçılar kurtardı VİDEO

YOSUNU TEMİZLEYİP TEKRAR DENİZE BIRAKTILAR

Daha sonra caretta carettayı karaya çıkaran balıkçılar, üzerindeki taşı kaldırıp yosunları temizledikten sonra tekrar denize bıraktı.

Yosun bağlamış caretta caretta kurtarıldı

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