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YouTube, koronavirüs ile ilgili videolarda reklam göstermiyor

Koronavirüs ile ilgili video yayınlayan içerik üreticileri, YouTube'dan gelir elde edemeyecek.

Haber Merkezi | 06.03.2020 - 09:09..
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Çin!in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle sosyal medyada birçok gönderi ve video paylaşıldı. Ancak YouTube, şirket politikaları gereği koronavirüs ile ilgili haberleri 'hassas içerik' olarak etiketledi.

YouTube'un politikaları uyarınca, koronavirüs ile ilgili içerik hazırlayan bütün YouTuber'lar, videolarında reklam yayınlayamayacaklar ve bu nedenle hiçbir gelir elde edemeyecekler.

youtube

İÇERİK ÜRETİCİLERİ KARARDAN MEMNUN DEĞİL

Her ne kadar koronavirüs ile ilgili yalan içerikler üretilip yayınlasa da çeşitli araştırmalar yapıp işini hakkıyla veren ve insanların bilgi sahibi olmasını sağlayan videolar da mevcut. Bu nedenle birçok üretici, YouTube'un aldığı bu karardan hiç de memnun değil.

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YouTube, koronavirüs ile ilgili videolarda reklam göstermiyor

YouTube, koronavirüs ile ilgili videolarda reklam göstermiyor

YouTube, koronavirüs ile ilgili videolarda reklam göstermiyor

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