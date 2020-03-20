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YouTube, koronavirüs nedeniyle video kalitesini düşürüyor

YouTube, koronavirüs nedeniyle internete aşırı yüklenilmemesi için video kalitesini düşürme kararı aldı.

Haber Merkezi | 20.03.2020 - 14:15..
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Çin'de ortaya çıkan ve şu sıralar Avrupa'da etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle birçok Avrupa ülkesinde evden çalışma sistemi uygulanıyor. Ayrıca birçok insan, karantina altında kalmak için evlerine kapanıyor.

Durum böyle olunca, evdeki insanlar hem iş hem de eğlence için internet platformlarını sıkça kullanmaya başladı. Ancak bu durum, internet trafiğinin yüzde 60'lara kadar artmasına neden oldu.

youtube

YOUTUBE VİDEO KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR

Avrupa Birliği'nde görevli Thierry Breton, internet hatlarının zarar görmesini engellemek ve alt yapının tıkanmaması için HD yerine standart kalitede (SD) video akışlarına geçilmesini talep etti.

YouTube yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nden gelen bu talebe uyacaklarını ve video kalitesini varsayılan olarak standart kaliteye düşüreceklerini belirtti.

YouTube'un bu kararını ne zaman uygulayacağı ve internet trafiğini ne kadar rahatlacağı bilinmiyor.

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YouTube, koronavirüs nedeniyle video kalitesini düşürüyor

YouTube, koronavirüs nedeniyle video kalitesini düşürüyor

YouTube, koronavirüs nedeniyle video kalitesini düşürüyor

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