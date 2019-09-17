YouTube, müzik videoları için görüntüleme biçimini değiştirdi

Birçok sanatçı ve müzik şirketi, kendi kliplerinin YouTube'da daha fazla izlenmesini sağlamak ve en çok izlenilen videolar arasına girebilmek için reklam yöntemine başvuruyor. YouTube ise bu durumun, video görüntüleme sayısında haksızlığa neden olduğunu düşünerek, müzik kliplerinin görüntüleme biçiminde değişikliğe gitti.

KLİP SAHİPLERİ, BİNLERCE LİRA HARCAYIP İZLENME SAYISINI ARTIRAMAYACAK

Birçok müzik şirketi, binlerce lira harcayıp reklam yoluyla video izlenme sayısını artırıyor. YouTube ise müzik klipleri arasındaki rekabetin, tamamen organik olmasını istiyor. YouTube'un müzik kliplerine uyguladığı yeni özellikle birlikte, bundan böyle reklam yoluyla elde edilen izlenmeler hesaba katılmayacak.

Yeni değişiklik ile birlikte şirketler, binlerce lira harcayıp video kliplerini trend listelerine sokamayacak. Böylece, en çok izlenen müzik klipleri listesi tamamen organik ve şeffaf olacak.





YouTube'un şimdiye kadar kullandığı müzik izlenme sistemi, son aylarda birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. Örneğin Hintli rapçi Badshah, yayınladığı bir müzik klibi için binlerce dolarlık reklam yayınlayarak, ilk 24 saatte 75 milyon izlenme sayısına ulaşmış ve rekor kırmıştı.

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