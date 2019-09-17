taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7273
Euro
6.32
Altın
1504.61
Borsa
101158.67
Gram Altın
276.986
Bitcoin
58486.64

YouTube, müzik videoları için görüntüleme biçimini değiştirdi

YouTube, müzik videolarının reklamlar aracılığıyla yükselmesine izin vermeyecek.

Haber Merkezi | 17.09.2019 - 15:45..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Birçok sanatçı ve müzik şirketi, kendi kliplerinin YouTube'da daha fazla izlenmesini sağlamak ve en çok izlenilen videolar arasına girebilmek için reklam yöntemine başvuruyor. YouTube ise bu durumun, video görüntüleme sayısında haksızlığa neden olduğunu düşünerek, müzik kliplerinin görüntüleme biçiminde değişikliğe gitti.

youtube

KLİP SAHİPLERİ, BİNLERCE LİRA HARCAYIP İZLENME SAYISINI ARTIRAMAYACAK

Birçok müzik şirketi, binlerce lira harcayıp reklam yoluyla video izlenme sayısını artırıyor. YouTube ise müzik klipleri arasındaki rekabetin, tamamen organik olmasını istiyor. YouTube'un müzik kliplerine uyguladığı yeni özellikle birlikte, bundan böyle reklam yoluyla elde edilen izlenmeler hesaba katılmayacak.

Yeni değişiklik ile birlikte şirketler, binlerce lira harcayıp video kliplerini trend listelerine sokamayacak. Böylece, en çok izlenen müzik klipleri listesi tamamen organik ve şeffaf olacak.

youtube

YouTube'un şimdiye kadar kullandığı müzik izlenme sistemi, son aylarda birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. Örneğin Hintli rapçi Badshah, yayınladığı bir müzik klibi için binlerce dolarlık reklam yayınlayarak, ilk 24 saatte 75 milyon izlenme sayısına ulaşmış ve rekor kırmıştı.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Soylu-İmamoğlu Adnan Menderes'i anma töreninde

Soylu-İmamoğlu Adnan Menderes'i anma töreninde

120
Erdoğan, Putin ve Ruhani'ye incir ikram etti

Erdoğan, Putin ve Ruhani'ye incir ikram etti

158
Esad, YPG'yi BM'ye terör örgütü ifadesiyle şikayet etti

Esad, YPG'yi BM'ye terör örgütü ifadesiyle şikayet etti

130
HDP il binası önünde battaniye gerginliği

HDP il binası önünde battaniye gerginliği

144
Zabıta 80 yaşındaki kadının tezgahını kaldırdı

Zabıta 80 yaşındaki kadının tezgahını kaldırdı

528
Tacikistan-Kırgızistan sınırında çatışma

Tacikistan-Kırgızistan sınırında çatışma

58
Burçin Orhon ile Süheyl Uygur’un kızı dansçı oldu

Burçin Orhon ile Süheyl Uygur’un kızı dansçı oldu

79
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir