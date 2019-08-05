YouTube Premium için Full HD indirme özelliği yayınlandı

YouTube'un ücretli abonelik servisi, yurt dışındaki birçok ülkede kullanılmasına rağmen ülkemizde hizmet vermiyordu. Şirket, geçtiğimiz günlerde YouTube Premium isimli bu servisi ülkemizde kullanıma açarak, yeni özelliklerini kullanıma sundu.

Ücretsiz YouTube deneyimine ek olarak birçok yeni özelliğin kilidini açan YouTube Premium'un özelliklerinden ve fiyatından bahsettiğimiz videomuzu aşağıdan izleyebilirsiniz.

FULL HD VİDEO İNDİRME DESTEĞİ GELDİ

YouTube Premium kullanıcıları, her ne kadar platformdaki videoları indirme özelliğine sahip olsa da videolar en fazla HD (720p) formatında indirilebiliyordu. Şirket, burada yaptığı küçük bir değişiklikle video indirme kalitesini FULL HD (1080p)'ye çıkardı.

Kullanıcılar, artık istedikleri videoları Full HD çözünürlüğünde cihazlarına indirebilecek. FULL HD video indirme özelliği ilk olarak iPhone kullanıcılarına sunulacak ve sonrasında ise Android telefonlar için yayınlanacak.

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