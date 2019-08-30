YouTube, videoları sıraya ekleme özelliğini test ediyor

Dünyanın en popüler video paylaşım sitesi YouTube, kullanıcıları yeni sekme derdinden kurtarabilecek videoları sıraya ekleme özelliğini test ediyor. Yeni özellik sayesinde kullanıcılar istediği videoyu sıraya ekleyerek yeni sekme açmadan videoları art arda izleyebilecek.

Sırayla video oynatma özelliği otomaitk oynatma listesini açtığınızda zaten devreye giriyordu, ancak yeni özellikle birlikte kullanıcılar kendi listelerini de oluşturabilecek. Sıraya ekleme özelliği 10 Eylül'e kadar beta test aşamasında bulunacak. Şimdilik sadece YouTube'un masaüstü sürümünde çalışan özelliği nasıl etkinleştirebileceğinizi aşağıda sizlerle paylaştık.

YOUTUBE SIRAYA EKLE ÖZELLİĞİNİ AKTİF ETME

Öncelikle aşağıdaki bağlantıda YouTube'un denediği özellikler sayfasına gidin. Ardından yukarıdaki görselde gördüğünüz gibi 'Sıra oluşturun' başlığı altındaki 'DENE' butonuna tıklayın.

Daha sonra herhangi videoların sağ üst köşesinde bulunan sıraya ekle simgesine tıklayarak kendinize göre yeni bir liste oluşturabilirsiniz.

Sıraya ekleme özelliğinin YouTube'un android ve iOS uygulamalarına ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.