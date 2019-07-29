taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6434
Euro
6.2788
Altın
1419.06
Borsa
102924.78
Gram Altın
257.48

YouTube'daki çocuklar normal videolara göre daha fazla izleniyor

YouTube'da, çocukların yer aldığı videolar normal videolara göre daha fazla ilgi görüyor.

DHA | 29.07.2019 - 09:40..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Dünyanın en büyük video paylaşım ağı YouTube, oldukça geniş kitlelere hitap ediyor ve platformda her konuda içerik üreten binlerce kanal bulunuyor. Yeni yapılan bir araştırmaya göre çocukların yer aldığı videolar, YouTube'daki diğer videolara göre daha fazla izleniyor.

Pew Araştırma Merkezi, YouTube'daki videoların içeriği ve izlenme sayıları ile ilgili bir araştırma gerçekleştirdi. 2018 yılına kadar açılan ve 250 binin üzerinde abonesi bulunan bazı YouTube hesapları üzerinde yapılan araştırma sonucunda, en çok izlenen videolarda genellikle çocukların yer aldığı ortaya çıktı.

amp

ÇOCUKLAR 3 KAT FAZLA İZLENİYOR

Araştırmaya göre; 13 yaş altında bulunan çocuklar herhangi bir YouTube içeriğinde yer aldığında, çocukların bulunmadığı bir videoya kıyasla yaklaşık üç kat daha fazla izleniyor.

Öte yandan YouTube’un mevcut hizmet şartlarında, platformun 13 yaşın altındaki çocuklar için tasarlanmadığı belirtiliyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Netanyahu'dan başka ligdeyim mesajı

Netanyahu'dan başka ligdeyim mesajı

74
Kıştan bunalan İskandinavların deniz keyfi

Kıştan bunalan İskandinavların deniz keyfi

30
Selman'ın ağabeyi öldü

Selman'ın ağabeyi öldü

143
Şeyma Subaşı'nın imza günü istekleri

Şeyma Subaşı'nın imza günü istekleri

45
Mostar Köprüsü'nde geleneksel atlama yarışları

Mostar Köprüsü'nde geleneksel atlama yarışları

8
FSM'de trafik akışı düzene girdi

FSM'de trafik akışı düzene girdi

49
Trabzonspor'un 52. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Trabzonspor'un 52. kuruluş yıl dönümü kutlandı

37
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir