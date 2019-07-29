YouTube'daki çocuklar normal videolara göre daha fazla izleniyor

Dünyanın en büyük video paylaşım ağı YouTube, oldukça geniş kitlelere hitap ediyor ve platformda her konuda içerik üreten binlerce kanal bulunuyor. Yeni yapılan bir araştırmaya göre çocukların yer aldığı videolar, YouTube'daki diğer videolara göre daha fazla izleniyor.

Pew Araştırma Merkezi, YouTube'daki videoların içeriği ve izlenme sayıları ile ilgili bir araştırma gerçekleştirdi. 2018 yılına kadar açılan ve 250 binin üzerinde abonesi bulunan bazı YouTube hesapları üzerinde yapılan araştırma sonucunda, en çok izlenen videolarda genellikle çocukların yer aldığı ortaya çıktı.

ÇOCUKLAR 3 KAT FAZLA İZLENİYOR

Araştırmaya göre; 13 yaş altında bulunan çocuklar herhangi bir YouTube içeriğinde yer aldığında, çocukların bulunmadığı bir videoya kıyasla yaklaşık üç kat daha fazla izleniyor.

Öte yandan YouTube’un mevcut hizmet şartlarında, platformun 13 yaşın altındaki çocuklar için tasarlanmadığı belirtiliyor.

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