YouTube'un 100 milyon aboneye ulaşan ilk kanalı T-Series oldu

Dünyanın en popüler video içerik platformu YouTube'da kullanıcılar, oluşturdukları kanallarla birbirleriyle rekabet ediyor. Bu yılın başlarına kadar en çok abonesi bulunan PewDiePie kanalı, yerini T-Series kanalına bıraktı.

Hindistan'ın en büyük müzik prodüksiyon şirketi T-Series, geriden gelerek PewDiePie kanalını geçti ve YouTube tarihinde bir ilke imza attı. T-Series, YouTube'da 100 milyon aboneyi geride bırakan ilk kanal oldu.

GÖRÜNTÜLEME REKORU DA ONDA

13 binden fazla videonun yüklü olduğu T-Series kanalı, 70 milyardan fazla görüntülemeye sahip olmasıyla da YouTube'da görüntüleme rekorunu elinde bulunduruyor. 2006 yılında kurulan kanal, 13 yıl içinde birçok rakibini geride bırakarak ulaşılması zor bir başarı elde etmiş oldu.

T-Series kanalının en büyük rakibi PewDiePie ise 96 milyon abonesiyle, 100 milyon barajına oldukça yaklaşmış durumda.