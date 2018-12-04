YouTube'un en çok kazananı 8 yaşındaki çocuk

Forbes Dergisi YouTube'tan en çok kazanan kişileri açıkladı. Listenin başında yıllık 22 milyon dolar gelirle 8 yaşında bir çocuk yer alıyor.

Küçük milyoner, “Ryan ToysReview” (Ryan'ın oyuncak incelemesi) isimli kanalında oyuncaklarıyla deneyimlerini paylaşıyor.

"EĞLENCELİ VE KOMİĞİM"

Hemen her gün yeni bir video paylaşan Ryan, neden bu denli çok izlendiği sorusuna ise "Çünkü eğlenceliyim ve komiğim." yanıtı veriyor.

Paylaşılan videoların toplam izlenme sayısı ise 26 milyara yaklaşırken, kanalın 17 milyondan fazla abonesi bulunuyor.