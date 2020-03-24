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YouTube'un özel koronavirüs bilgi paneli 16 ülkede yayında

YouTube, koronavirüs hakkında bilgilendirici içeriklerin yer aldığı haber panelini 16 ülkede kullanıma sundu.

Haber Merkezi | 24.03.2020 - 15:30..
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadele için sosyal medya sitelerine büyük görev düşüyor.

Facebook, Dünya Sağlık Örgütü gibi bazı kaynaklardan bilgi toplayarak oluşturduğu kendi koronavirüs bilgi merkezini kuruyor. Bu merkezi haber kaynağının en üstüne yerleştirecek şirket, kullanıcıları bilgilendirerek yalan haberlerin de önüne geçecek.

BİR HAMLE DE YOUTUBE'DAN GELDİ

Google, YouTube ana sayfasındaki önerilen videolar kısmının hemen altına, koronavirüs ile ilgili bilgilendirici haber ve videoların yer aldığı bir bant yerleştirdi. Bu bilgi bandında genellikle ABC News , BBC News, Bloomberg, CBS This Morning, CBS Evening News, CNBC, CNN, MSNBC ve NBC News gibi güvenilir kaynakların hazırladığı videolar yer alıyor.

YouTube'un özel koronavirüs bilgi paneli 16 ülkede yayında

16 FARKLI ÜLKEDE KULLANILABİLİYOR

YouTube'un koronavirüs bilgi merkezi, 16 farklı ülkede kullanıcılara sunuldu. Ancak bu ülkelerin hangileri olduğu henüz bilinmiyor. Öte yandan güvenilir kaynaklar, hizmetin şu anda İngiltere, ABD ve Kanada gibi ülkelerde kullanılmaya başlandığını söylüyor.

Instagram: @eshteknoloji

YouTube'un özel koronavirüs bilgi paneli 16 ülkede yayında

YouTube'un özel koronavirüs bilgi paneli 16 ülkede yayında

YouTube'un özel koronavirüs bilgi paneli 16 ülkede yayında

YouTube'un özel koronavirüs bilgi paneli 16 ülkede yayında

YouTube'un özel koronavirüs bilgi paneli 16 ülkede yayında

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