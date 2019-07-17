YouTube'un ücretli abonelik sistemi ülkemizde kullanıma açıldı

Dünyanın en büyük video paylaşım ağı YouTube, şimdiye kadar birçok ülkede Premium abonelik servisini hizmete sunmuştu. Tıpkı Netflix gibi aylık abonelik sistemine dayanan YouTube Premium'un, kullanıcılara sunduğu birçok ayrıcalıklı özelliği bulunuyor.

Bir süredir Türkiye için test aşamasında olan YouTube Premium, bütün özellikleriyle beraber ülkemizde kullanıma açıldı. Gelin bu servisin fiyatına ve bize sunduğu özelliklere bir göz atalım.

1. REKLAMSIZ YOUTUBE DENEYİMİ

YouTube Premium aboneleri, YouTube'un masaüstü sürümünde, mobil uygulamalarında veya televizyonda bütün videolara reklamsız bir şekilde erişebiliyor.

2. VİDEOLARI İNDİRME ÖZELLİĞİ

YouTube Premium, kullanıcıların daha sonra izlemek istedikleri videoları istediği zaman indirebilme imkanı sağlıyor. Bu sayede videolar internet bağlantısı olmadan da izlenebiliyor. Ayrıca kullanıcılar, abono oldukları kanalların son videolarını da otomatik olarak cihazlarına indirebiliyor.

3. VİDEOLARI ARKA PLANDA OYNATMA

Bildiğiniz gibi YouTube'da herhangi bir video açtığınızda, uygulamadan çıktığınız anda izlediğiniz video kesintiye uğruyor. Ancak YouTube Premium aboneleri, uygulamadan çıktığında veya diğer uygulamalarda gezindiğinde videolar arka planda oynatılmaya devam ediyor.

YouTube Premium abonesi olmasanız bile videoları arka planda oynatabilmeniz için sizler için hazırladığımız aşağıdaki videoya göz atabilirsiniz.

4. YOUTUBE MÜZİK UYGULAMASINA ERİŞİM

YouTube Premium, tıpkı Spotify benzeri YouTube Müzik uygulamasına tam erişim sunuyor. Kullanıcılar bu sayede istediği müziğie erişebildiği gibi arka planda müzik dinleme şansına da sahip oluyor.

5. YOUTUBE ORİJİNAL İÇERİKLER

Netflix'deki orijinal içeriklerin bir benzeri de YouTube Premium'da bulunuyor. Kullanıcılar, en popüler oyuncuların sadece YouTube'a özgü film ve dizilerini YouTube Premium ile izleyebiliyor. YouTube'un orijinal dizi ve filmleri arasında, ödüllü aktörlerin yer aldığı dram filmlerinden en sevilen YouTube içerik üreticilerinin oynadığı komedilere ve dünya çapında başarı kazanan sanatçıların yer aldığı belgesellere kadar her türlü içerik bulunuyor.





YOUTUBE PREMIUM TÜRKİYE FİYATI

YouTube, Premium paketini üç aylık ücretsiz deneme süresinin ardından aylık 16,99 TL'ye kullanıcılara sunuyor. YouTube Premium sayfasına göz atmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.