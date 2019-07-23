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YouTube'un ücretli servisi YouTube Premium'u anlattık

YouTube'un geçtiğimiz günlerde kullanıma sunduğu abonelik servisi YouTube Premium'u sizler için inceledik.

Haber Merkezi | 23.07.2019 - 17:51..
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YouTube'un ücretli abonelik servisi, yurt dışındaki birçok ülkede kullanılmasına rağmen ülkemizde hizmet vermiyordu. Şirket, geçtiğimiz günlerde YouTube Premium isimli bu servisi ülkemizde kullanıma açarak yeni özelliklerini kullanıma sundu.

Ücretsiz YouTube deneyimine ek olarak birçok yeni özelliğin kilidini açan YouTube Premium'un özelliklerinden ve fiyatından bahsettiğimiz videomuzu aşağıdan izleyebilirsiniz.

YouTube Premium ne gibi yenilikler sunuyor? YouTube'dan İZLE

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