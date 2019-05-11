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Yozgat-Ankara karayolunda kaza: 2 polis öldü

Yozgat-Ankara karayolu Kırıkkale il sınırında meydana gelen kazada 2 polis memuru yaşamını yitirirken, 1 polis memuru da yaralandı.

İHA | 11.05.2019 - 15:21..
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Kaza, Yozgat-Ankara karayolu Kırıkkale il sınırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fatih Şevket Ersin yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı.

Yozgat-Ankara karayolunda kaza: 2 polis öldü

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücü polis memuru Fatih Şevket Ersin ile araç içerisinde bulunan polis memuru Hayrullah Taşköprü, olay yerinde hayatını kaybetti.

2 polis memuru kazada hayatını kaybetti VİDEO

İNCELEME BAŞLATILDI

Durumu ağır olduğu öğrenilen diğer bir polis memuru Muhammet Enes Yolcu ise   Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yozgat-Ankara karayolunda kaza: 2 polis öldü

Yozgat-Ankara karayolunda kaza: 2 polis öldü

Yozgat-Ankara karayolunda kaza: 2 polis öldü

Yozgat-Ankara karayolunda kaza: 2 polis öldü

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