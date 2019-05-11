Yozgat-Ankara karayolunda kaza: 2 polis öldü

Kaza yapmak için zoru başaran sürücü

1 Rusya'da ilginç trafik kazası Rusya'da kadın sürücünün kullandığı araç, U dönüşü yaptıktan sonra trafik lambalarına çarptı.

2 Bedirhan'ın babası konuştu: En güzel haber Eşi Nurcan Karakaya ile bebeği Bedirhan'ı şehit eden teröristin yakalanması ile ilgili konuşan baba Serkan Karakaya, "Ateşimizin bir nebze soğumasını sağladı. 9 ayın en güzel haberi." dedi.

3 Bakan karşılama uğurlama merasimleri kalkıyor Son kararnameyle hoş geldin-güle güle merasimlerine sınırlamalar getirildi.

4 Ç.Rizespor-Galatasaray - CANLI SKOR Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Ç.Rizespor ile karşı karşıya geliyor.

5 Küçük Ecrin'i arama çalışmaları sürüyor Geçtiğimiz salı günü kaybolan ve o günden bu yana aranan Ecrin'in, izine rastlanılmazken Vezirköprü Cumhuriyet Savcılığı'ndan, konuya ilişkin açıklama geldi.

6 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anneler Günü'nü kutladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 12 Mayıs Anneler Günü mesajı yayınladı. Erdoğan, "Annelerimiz, toplumsal yaşamda huzur ve barışın tesisinde önemli rol oynamaktadır" dedi.