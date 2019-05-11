Yozgat-Ankara karayolunda kaza: 2 polis öldü

Kaza, Yozgat-Ankara karayolu Kırıkkale il sınırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fatih Şevket Ersin yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazada sürücü polis memuru Fatih Şevket Ersin ile araç içerisinde bulunan polis memuru Hayrullah Taşköprü, olay yerinde hayatını kaybetti.
2 polis memuru kazada hayatını kaybetti VİDEO
İNCELEME BAŞLATILDI
Durumu ağır olduğu öğrenilen diğer bir polis memuru Muhammet Enes Yolcu ise Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.