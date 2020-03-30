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Yozgat Şehir Hastanesi korona hastalarına ayrıldı

Yozgat Şehir Hastanesi'ne normal hasta kabulünün durdurulduğu, sadece koronavirüs vakalarına bakılacağı bildirildi.

DHA |
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Yozgat Şehir Hastanesi korona hastalarına ayrıldı

 

Yozgat Valiliği kararıyla, Yozgat Şehir Hastanesi'nin koronavirüs hastaları dışında hasta kabul etmeyeceği duyuruldu.

Duyuru, hastanenin sosyal medya hesabından yapıldı.

Yozgat Şehir Hastanesi'ne koronavirüs harici hasta kabulü durduruldu -2

"NORMAL HASTA KABUBÜ YAPILMAYACAKTIR"

Duyuruda, "Yozgat Valimiz Sayın Kadir Çakır tarafından alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında Yozgat Şehir Hastanemizde randevulu, randevusuz ve acil alanında normal hasta kabulü yapılmayacaktır. Hastanemizde sadece koronavirüs vakalarına bakılacaktır. Koronavirüs şüphesi olanlar pandemi polikliniğimizde muayene edilecektir." denildi.

Açıklamada ayrıca, normal poliklinik hastalarının Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde muayene edileceği belirtildi.

Yozgat Şehir Hastanesi'ne koronavirüs harici hasta kabulü durduruldu -3

NORMAL HASTALAR DİĞER HASTANELERE YÖNLENDİRİLDİ

Karar sonrası, Yozgat Şehir Hastanesi'ne gelen normal hastalar özel güvenlik görevlileri tarafından, Bozok Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Koronavirüs testi için gelen hastalar ise, acil serviste kurulan pandemi polikliniğine yönlendirildi.

Yozgat Şehir Hastanesi'ne koronavirüs harici hasta kabulü durduruldu -1

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