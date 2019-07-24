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Yozgatlı miniklerin halı saha hayali gerçekleşti

Evden getirdikleri eski halı ve kilimleri sererek "halı saha" görünümü verdikleri alanda futbol oynayan çocukların hayali gerçeğe dönüştü.

AA | 24.07.2019 - 21:27..
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Yozgat'ta evden getirdikleri eski halı ve kilimleri sererek "halı saha" görünümü verdikleri alanda futbol oynayan çocuklar, yapımı tamamlanan halı sahada ilk maçlarını oymanın sevincini yaşadı.

HALI SAHALARINA KAVUŞTULAR

Yozgat'ta bir grup çocuğun evden getirdikleri eski halı ve kilimleri sererek "halı saha" görünümü vermeye çalıştıkları mahalledeki boş arsada futbol oynamasını haber yapması üzerine harekete geçen Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yozgat Belediyesi, minikler için halı saha yaptı.

Yozgatlı miniklerin halı saha hayali gerçekleşti

Yozgat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yanındaki boş alana yapılan halı saha tamamlandı. Yakın zamanda hizmete açılacak sahada minikler ilk maçlarında ter döktü.

Yozgatlı miniklerin halı saha hayali gerçekleşti

Çocuklar, halı saha yapılmasını sağlayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu maça davet etti. Öğrencilerden Muhammet Arslan, halı sahanın yapılmasına çok sevindiklerini söyledi.

Yozgatlı miniklerin halı saha hayali gerçekleşti

Yozgatlı miniklerin halı saha hayali gerçekleşti VİDEO

BAKAN'A TEŞEKKÜR

Arslan, "Önceden toprak bir sahada kendi getirdiğimiz halılarla yaptığımız alanda oynuyorduk. Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımızı da maça bekliyoruz." dedi.

Cihan Batuhan Ertürk de "Burası daha güzel oldu, düştüğümüzde yaralanmıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımıza, Valimize ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

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