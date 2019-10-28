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Yozgatlı öğrencilerden Atatürk imzası koreografisi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel bedenleriyle Atatürk İmzası koreografisi hazırlayan öğrenciler, videolarını yayımladı.

İHA | 28.10.2019 - 12:57..
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Yozgatlı öğrencilerden Atatürk imzası koreografisi

Yozgat Çözüm Koleji öğrencileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında dikkat çeken bir video hazırladı.

Okul olarak farkındalık oluşturmak isteyen öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde koreografi hazırlığına girişti.

300 ÖĞRENCİDEN ATATÜRK İMZASI

Her gün belirli saatlerde çalışma yapan yaklaşık 300 öğrenci, öğretmenleri eşliğinde okul bahçelerine bedenleriyle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasını oluşturdu.

Yozgatlı öğrencilerden Atatürk imzası koreografisi VİDEO

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ TOPLADI

Öğrencilerin hazırladığı koreografi havadan görüntülenirken ortaya da renkli görüntüler çıktı. Mustafa Kemal Atatürk imzası koreografisi, sosyal medyada da büyük beğeni ile izlendi.

Öğrencilerin ‘Atatürk İmzası’ koreografisi büyük beğeni topladı -1

"HERKESİN GÖNLÜNÜ DOYURAN BİR ÇALIŞMA OLDU"

Yozgat Çözüm Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yılmaz yaptığı açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti’nin 96. yıl dönümü münasebetiyle öğretmen arkadaşlarımız ve öğrencilerimizle görüş alış verişi yaparak böyle bir etkinliğe imza atmak istedik. Okul bahçesine öğrencilerimizin katılımıyla Mustafa Kemal Atatürk imzası koreografisi oluşturduk. Bütün öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz bu etkinliğe gönülden destek verdi ve hep birlikte Atatürk’ün imzasını okulumuzun bahçesine oluşturduk. Herkesin gönlünü doyuran bir çalışma oldu. Bu çalışmayı yapmaktan mutluyum ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Öğrencilerin ‘Atatürk İmzası’ koreografisi büyük beğeni topladı -2

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