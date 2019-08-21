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Yozgat’ta ambulans kaza yaptı: 1'i bebek 5 yaralı

Özbekistan uyruklu bebeği taşıyan ambulans kaza yaptı, yaralanan bebek ve dört kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA | 21.08.2019 - 16:31..
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Yozgat'ta Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine ait R.Ö. idaresindeki 66 AC 118 plakalı ambulans, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine Özbek uyruklu bebek hastayı götürdüğü sırada Akdağmadeni ilçesi Şahnaderesi köyü yakınlarında yağış nedeniyle kaza yaptı.

BEBEKLE BİRLİKTE 4 KİŞİ YARALANDI

Kazada ambulansta bulunan şoför ile H.B., Z.Ç., N.A. ile Özbekistan uyruklu bebek F.İ. yaralandı. Yaralıların ilk tedavileri kaldırıldıkları Akdağmadeni Devlet Hastanesinde yapıldı. Yaralılardan N.A. Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilirken, F.İ. adlı bebek ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yozgat’ta ambulans kaza yaptı: 1'i bebek 5 yaralı

Yozgat’ta ambulans kaza yaptı: 1'i bebek 5 yaralı

Yozgat’ta ambulans kaza yaptı: 1'i bebek 5 yaralı

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