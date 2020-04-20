Yozgat'ta horoz dövüşüne polis baskını

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir ahırda horoz dövüştürülerek yasa dışı bahis oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis ekiplerince adrese operasyon düzenlendi.

92 BİN 400 LİRA PARA CEZASI

Düzenlenen operasyonda horoz dövüşü gerçekleştirilen alanda 11 dövüş horozu ile dövüş öncesi kullanılan hassas terazi, flaster, gaga zımparası ve dövüş ringi bulundu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 21 kişi emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, şüphelilere yasa dışı bahis oynamaktan bin 250 lira, sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten de 3 bin 150 lira olmak üzere 92 bin 400 liralık idari ceza uygulandı.

Operasyonda ele geçirilen 11 horoz ise Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.