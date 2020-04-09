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Yozgat'ta kaçak 12 bin maske ele geçirildi

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak üretilen 12 bin maske ve çeşitli malzemeler ele geçirilirken, iş yeri sahibi gözaltına alındı.

AA |
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Yozgat'ta kaçak 12 bin maske ele geçirildi

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından polis ekipleri fırsatçılık yaparak, kaçak üretim yapan kişilere yönelik denetimleri sıklaştırdı.

12 BİN KAÇAK MASKE ELE GEÇİRİLDİ

Yozgat'ta Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 100. Yıl Mahallesi Kömüşören Caddesi'nde Ö.Ş'ye ait iş yerinde kaçak maske üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 12 bin maske, maske yapımında kullanılan 180 bin metal klips, 38 bin metre rulo kumaş, 4 bin metre kulak askılık şeridi, maske üretim makinesi, bin 500 metre kesim aşamasında rulo kumaş ele geçirildi.

Kaçak üretilen 12 bin maske ele geçirildi

İŞ YERİ SAHİBİNE ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Ekipler tarafından gözaltına alınan atölye sahibi Ö.Ş. hakkında "Kişilerin hayatını tehlikeye sokacak şekilde ürün üretmek ve satmak" suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Yozgat'ta kaçak 12 bin maske ele geçirildi

Yozgat'ta kaçak 12 bin maske ele geçirildi

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