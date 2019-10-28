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Yozgat'ta, servis otobüsü devrildi

Yozgat'ta üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 26 yaralı.

DHA | 28.10.2019 - 20:16..
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Yozgat'ın Saraykent ilçesinde, üniversite öğrencilerini taşıyan Bozok Üniversitesi'ne ait otobüs devrildi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

DİREKSİYON KONTROLÜNÜ KAYBETTİ

Akşam saatlerinde Saraykent ilçesine bağlı Ozan beldesi yakınlarında meydana gelen kazada, Akdağmadeni ilçesinden Yozgat'a üniversite öğrencilerini taşıyan Hasan Kızılkaya (39) yönetimindeki Bozok Üniversitesi'ne ait 66 AY 035 resmi plakalı otobüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarına devrildi.

26 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücü ve otobüsteki 26 öğrenci yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Akdağmadeni, Sorgun ve Saraykent ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan 27 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yozgat'ta, servis otobüsü devrildi

Yozgat'ta, servis otobüsü devrildi

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