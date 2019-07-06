Bu çocuklar kız mı, erkek mi bilinmiyor

1 Tilki vurmak isterken kendini vurdu Bursa’da tüfeğiyle tilki vurmak isterken kendini vuran 53 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

2 Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı Yozgat'ta 2 otomobil ve bir traktörün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

3 Düzce’de zincirleme kaza TEM Otoyolu Düzce geçişinde 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

4 Grönland'da eriyen buzullar sulak oluşturdu Danimarka’nın Grönland bölgesinde buzullarla ilgili araştırma yapan iklim bilimci Steffen M. Oslen’in kamerasına yansıyan kızaklarını çeken köpeklerin suda koştuğu anlar, kaydedildi.

5 Orman yangınlarının yüzde 80'i insan kaynaklı SAÜ bünyesinde oluşturulan Yangın Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Yangın Güvenliği Bölümü, orman yangınlarının azalması, önlenmesi ve en az zararla atlatılması için çeşitli projeler yürütülüyor.

6 Üsküdar'da sahilde silah bulundu Salacak sahilinde, deniz kıyısına vurmuş ya da kayalıklara atılmış olabileceği değerlendirilen bir silah bulundu.