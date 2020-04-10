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Yozgat'ta yaşlı adamı dolandırdılar

Banka memuruyum diyerek yaşlı adamı dolandıran kişi, adamın kredi kartı hesabından 2 bin 950 lirayı kendi hesabına aktardı.

İHA |
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Yozgat'ta yaşlı adamı dolandırdılar

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından 65 yaş ve üzeri  kişilerin sokağa çıkması yasaklanırken, vatandaşlar da evlerinde kalarak tedbirler alıyor.

Polis ekipleri ise salgını fırsat bilen dolandırıcılara, kaçak üretim yapan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

"BANKA MEMURUYUM" DİYEREK DOLANDIRDI

Yozgat'ta yaşayan 78 yaşındaki Ahmet Fahri Şenpotuk isimli vatandaşı arayarak bir bankada çalıştığını iddia eden dolandırıcı, yaşlı adamın kredi kartından bireysel emeklilik için kesinti yapıldığını ve salgın nedeni ile de bin lira yardım edileceğini söyledi.

Yaşlı adamı ikna ederek kimlik ve kart bilgilerine ulaşan dolandırıcı, Şenpotuk’un hesap kartından 2 bin 950 lirayı kendi hesabına aktardığı belirlendi.

Yaşlı adamı ‘banka memuruyum’ yalanıyla dolandırdılar

"2 BİN 950 LİRA PARAMI ALDILAR"

Dolandırıldığını fark eden Şenpotuk’un ailesi olayı polis ekiplerine ve savcılığa  bildirmesi sonucu, kendisini banka memuru olarak tanıtan dolandırıcının hesabına bloke konuldu.

Dolandırılan Şenpotuk, “Beni bankadan aradığını söyleyen adam hesap numaramı, kimlik numaramı, anne ve baba ismimi aldı. Her şeyi söyledim. 2 bin 950 lira paramı aldılar. Beni kandırdılar. Hesabımdan ocak ve şubat ayında bireysel emeklilikten yanlışlıkla kesinti olduğunu ve onu bana geri iade edeceklerini söylediler. Ben de inandım. Virüsten dolayı da dışarı çıkamıyorum, ben de onlara güvendim." dedi.

Yozgat'ta yaşlı adamı dolandırdılar

"3 AY ZOR DURUMDA KALACAĞIM"

Telefonla arayan kişiye inandığını söyleyen yaşlı adam, “Virüsten dolayı da sana yardım edeceklerini, gıda ve para yardımı edeceklerini dediler, beni inandırdılar. Bankacı olduğu için inandık. Bundan sonra ararlarsa tövbe bir daha telefona cevap bile vermem. Arayanlara itibar etmesinler, bunlar kolay yoldan para kazanmaya çalışıyorlar. Ben perişan oldum, ödemelerim var şimdi beni 3 ay zor durumda bırakacaklar.” dedi.

Yozgat'ta yaşlı adamı dolandırdılar

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