Koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş ve üzeri kronik hastalığı bulunan kişilerini sokağa çıkması yasaklandı.

Kurala uyum sağlayan vatandaşlar da evlerinde önlemler alıyor.

POLİSLERE BÖREK DAĞITTI

Yozgat'ta çağrı merkezini arayan Mevlüt Başer (70), koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkamadığını ve alışveriş yapması gerektiğini bildirmesi sonucu zabıta ekipleri adrese gitti.

Polis ekiplerine alışveriş ihtiyacının olmadığını ve sürpriz yapmak istediğini belirten Başer, ekibe eşinin yaptığı böreği ikram etti.

Zabıta ekipleri de Başer'e kolonya, sabun ve dezenfektan hediye ederek, duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür edip, dua istedi.

Yozgat'ta yaşlı vatandaştan zabıtaya börek sürprizi